في تحذير صارخ، حذرت السياسية الألمانية ساهرا فاجنكنخت من فكرة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الصراع وجلب الحرب إلى ألمانيا. وتأتي تصريحات فاجنكنخت وسط مناقشات مستمرة بشأن تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا في صراعها مع روسيا.

ووفقا لموقع بيلد قالت فاجنكنخت مباشرة: "هل تعتقد أنه إذا قدمنا المزيد من الأسلحة، فإن الأوكرانيين سيكونون قادرين على طرد الروس من شبه جزيرة القرم؟ هل تعتقد أن روسيا، القوة النووية، ستسمح بذلك؟ لذا، إذا قبلنا الحرب" "لروسيا بأسلحة ألمانية، فإننا ننقل الحرب إلى ألمانيا. وهذا تصرف غير مسؤول تجاه شعب بلدنا".

ونشرت صحيفة بيلد الألمانية البارزة هذه التعليقات، وسلطت الضوء على المخاوف داخل المشهد السياسي الألماني بشأن التداعيات المحتملة لتسليح أوكرانيا. ويسلط تأكيد فاغنكنخت الضوء على الجدل الأوسع الذي يحيط بدور ألمانيا في الصراع وتداعيات تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا.

يعكس الموقف الذي عبرت عنه فاغنكنخت مشاعر يتقاسمها البعض داخل ألمانيا، الذين يدعون إلى حلول دبلوماسية ويحذرون من الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات مع روسيا. ومع تطور المناقشة، تظل مسألة أفضل السبل لدعم أوكرانيا مع تجنب تفاقم الصراع نقطة خلاف مركزية داخل السياسة الألمانية والمجتمع الدولي الأوسع.