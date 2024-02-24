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رئيس التحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية": إسرائيل تفجر منازل غزة بساكنيها بعد إعلانها مناطق آمنة

صدى البلد

أكد بشير جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلقي بالًا بأمن المواطنين الفلسطينيين، كما يدّعي بأن هذه المناطق في مدينة رفح الفلسطينية آمنة، بل يستهدف البيوت والمنازل فوق رءوس ساكنيها.

وأضاف جبر، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإسعافات نشطت حركاتها خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تنقل الشهداء والمصابين والجرحى الذين سقطوا جراء الغارة الإسرائيلية التي نفّذتها طائرات الاحتلال تجاه منزل في حي الجنينة في رفح، وأسفرت عن ارتقاء 7 شهداء وعشرات الإصابات ممن تواجدوا داخل المنزل.

وأوضح، أن طائرات الاحتلال شنَّت عدوانًا آخر استهدف أرضًا زراعية في المنطقة الجنوبية في رفح، حيث لا تزال طواقم الإسعاف تقوم بحركة نشطة لنقل المصابين من أماكن الاستهداف باتجاه مستشفى أبويوسف النجار.

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