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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لغز الجثة العارية.. أمن الجيزة يكشف تفاصيل العثور على ميت بالدقي

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة عارية ملقاه في الشارع بمنطقة الدقي، حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

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تفاصيل العثور على جثة عارية في الدقي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثمان عاري في منطقة الدقي، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان عاري في منطقة الدقي وبفحص الجثمان تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة مباحث الجيزة أن المتوفي به خراج في منطقة البطن وأثار دماء ورجحت التحريات سبب الوفاة الإصابة في بطن المتوفي، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة الدقي مديرية امن الجيزة جثمان عاري المستشفى

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