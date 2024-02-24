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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير استراتيجي: الحرب الروسية الأوكرانية مركز ربح لشركات السلاح الأمريكية

اوكرانيا
اوكرانيا

قال الدكتور محمد صالح الحربي، الخبير الاستراتيجي، إن الانتخابات الأمريكية، ستشكل نقلة نوعية في الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب قطع الدعم.

ونوه "الحربي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت بسبب سياستها الخاطئة أنها غير قادرة على قيادة العالم، بل تسببت في توسيع الصراعات.

وأضاف، أن الحرب الروسية الأوكرانية، باتت مركز ربح ضخماً لشركات السلاح الأمريكية الكبري، الأمر الذي ساهم في توسيع دائرة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد الخبير الاستراتيجي، أن الولايات المتحدة تمول أوكرانيا بمساعدات عسكرية، بأكثر من 50 مليار دولار، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود لإسرائيل في حربها على غزة.

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