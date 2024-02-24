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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان ينتقد رد مجلس الأمن الدولي على النزاع في غزة

صدى البلد

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدول الغربية لتقاعسهم الملحوظ في معالجة الصراع المستمر في غزة، واتهمهم بمجرد مراقبة الأزمة الإنسانية التي تتكشف دون اتخاذ خطوات ملموسة للتدخل.

وفي تصريحات موجهة للمجتمع الدولي، أعرب أردوغان عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدا أنه لا القوى الغربية ولا المجلس نفسه بذل جهودا كبيرة لوقف العنف الإسرائيلي في المنطقة.

تأتي انتقادات أردوغان وسط تصاعد التوترات في غزة، حيث أدت الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية ولفلسطينيين إلى سقوط ضحايا من المدنيين ودمار واسع النطاق. وتعكس إدانة الزعيم التركي الإحباط المتزايد إزاء الافتقار الملحوظ إلى اتخاذ إجراء حاسم من جانب المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة.  

و أكد أردوغان مجددا استعداد بلاده للتعاون مع مصر في جهود إعادة الإعمار التي تهدف إلى إعادة بناء القطاع الذي مزقته الحرب. ويؤكد هذا الإعلان جهود تركيا للعب دور استباقي في معالجة العواقب الإنسانية للصراع.

التصريحات نقلتها صحيفة "يني شفق" التركية البارزة، وسلطت الضوء على موقف أردوغان بشأن الصراع في غزة ودعوته إلى مشاركة دولية أكبر لمعالجة الأزمة.

ومع استمرار تدهور الوضع في غزة، فإن انتقادات أردوغان بمثابة تذكير بالحاجة الملحة إلى بذل جهود عالمية متضافرة للتوصل إلى حل سلمي للصراع وتخفيف معاناة المدنيين العالقين في مرمى النيران.

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