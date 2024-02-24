مش عايزه | سيف زاهر يكشف تفاصيل صدام كولر مع نجم الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة بشأن مستقبل أكرم توفيق، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية "أكرم توفيق، مش على رادار كولر، بنسبة 100% لأن المدرب يعتمد على محمد هاني، بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن".

وأضاف: "كولر أعطى لأكرم توفيق الفرصة في مباراة ميدياما، ولكن أكرم محتاج يبذل مجهود كبير، لأن المدرب مش على قناعات كبيرة باللاعب وكان يرحب برحيله في يناير الماضي ولكن إدارة الأهلي هي اللي رفضت"، مضيفًا: "طريقة لعب كولر، عاوزة سيستم تاني".

كان الأهلي حقق الفوز على ميدياما الغاني، بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، في كوماسي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.