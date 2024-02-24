عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من أسامة نبيه بعد توليه تدريب منتخب مصر مواليد 2007

اسامة نبيه
اسامة نبيه

أعرب أسامة نبيه، عن سعادته لاختياره مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2007، من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال "أسامة" فى تصريحات تلفزيونية: "2007 هي مرحلة عمرية مهمة جدًا، وكنت دايما بقول اللى ميعرفش اللى جاي ميعرفش مستقبل الكرة المصرية واتمنى المرحلة دي يطلع منها مواهب كبيرة للكرة المصرية".

وأشار إلى أن: "المرحلة دي مهمة جدًا وعندهم كأس العالم للشباب في 2026، وفي كأس العالم للكبار بعد القادم 2030 ستكون تلك المجموعة عندهم 23 سنة، بالتالي هذا المنتخب هو نواة منتخب مصر الأول القادم".

وأضاف "نبيه": "بدأنا عملية البحث والكشف عن اللاعبين وحضرت مباراة لـ إنبي وزد في تلك المرحلة، ولدينا استراتيجية مهمة نستطيع من خلالها التعامل مع التغييرات المختلفة في تلك المرحلة المهة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي جوائجك ويعطيك الخيرات

ترشيحاتنا

مسئول إسرائيلي: حماس تخلت عن بعض مطالبها لكن الاتفاق مازال بعيدًا

كواليس مفاوضات باريس| مقترح مصري أمريكي لهدنة بغزة قبل رمضان.. تل أبيب تشير إلى تقدم والقرار بيد حماس

محمد صلاح| أمنية صادمة للاعب تشيلسي قبل مواجهة ليفربول

حكم تفسير الأحلام والرؤى في المنام.. دار الإفتاء تجيب

أين الحرية والعدل؟ رئيس جامعة الأزهر يستنكر إبادة الأطفال والنساء في غزة

أول تعليق من أوبر لـ"صدى البلد" بعد اتهام سائقها بمحاولة خطف فتاة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين أثارت الجدل بهذه الإطلالات بعد فقدان وزنها| شاهد

بمذاق لا يقاوم| طريقة عمل الكانيلوني

رمضان 2024| طرح البوسترات الفردية لمسلسل «الحشاشين»

معركة لوس أنجلوس.. كيف قاتلت القوات الأمريكية كائنات فضائية عام 1942 ؟

فيديو

تقلبات جوية حادة .. أمطار وسحب كثيفة تغطي معظم المحافظات

مفاجأة لبعض المستحقين .. زيادات معاشات 2024 بعد قرار السيسي

مكاسب عديدة.. ماذا يستفيد المواطن البسيط من مشروع رأس الحكمة؟

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

اﻟﻤﺰﻳﺪ