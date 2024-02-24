أول تعليق من أسامة نبيه بعد توليه تدريب منتخب مصر مواليد 2007

أعرب أسامة نبيه، عن سعادته لاختياره مديرا فنيا لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2007، من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال "أسامة" فى تصريحات تلفزيونية: "2007 هي مرحلة عمرية مهمة جدًا، وكنت دايما بقول اللى ميعرفش اللى جاي ميعرفش مستقبل الكرة المصرية واتمنى المرحلة دي يطلع منها مواهب كبيرة للكرة المصرية".

وأشار إلى أن: "المرحلة دي مهمة جدًا وعندهم كأس العالم للشباب في 2026، وفي كأس العالم للكبار بعد القادم 2030 ستكون تلك المجموعة عندهم 23 سنة، بالتالي هذا المنتخب هو نواة منتخب مصر الأول القادم".

وأضاف "نبيه": "بدأنا عملية البحث والكشف عن اللاعبين وحضرت مباراة لـ إنبي وزد في تلك المرحلة، ولدينا استراتيجية مهمة نستطيع من خلالها التعامل مع التغييرات المختلفة في تلك المرحلة المهة".