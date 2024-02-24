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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حرامية في سن الـ80.. سقوط أخطر عصابة في إيطاليا ومفاجأة في التفاصيل

عصابة
عصابة

بعد عمليات نصب وسرقة من عصابة أفرادها مسنين، سقطت أخيرًا في قبضة الشرطة الإيطالية، وأصدرت محكمة إيطالية حكمها بالسجن 4 سنوات، على أفراد العصابة المكونة من 6 لصوص مسلحين، تتراوح أعمارهم بين الـ70 والـ80

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العصابة تخصصت في سرقة مكاتب البريد في العاصمة روما، وعلى الرغم من أن أشكالهم التي تشبه الأجداد لا توحي بأنهم مؤذون، إلا أن المظاهر خداعة.


وتتكون العصابة من ثلاثة قادة، هم: إيتالو دي ويت 70 عامًا ويلقب بالألماني، وساندرو باروزو 71 عامًا، ورانييرو بولا 77 عامًا، وتضم العصابة ثلاثة خبراء آخرين، منهم صانع أقفال 66 عامًا، لفتح الأقفال المستعصية والمختلفة، وعاملي بناء 51 و56 عامًا، لإحداث فتحة في الجدار، ليدخل من خلالها أفراد العصابة مكاتب البريد، بحسب ما نشرته صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية

 

وقد بدأت السلطات الإيطالية التحقيق بعد عملية سطو وقعت في شهر مايو 2023، عندما احتجز 3 أفراد متنكرين، يرتدون أقنعة، وقبعات، ونظارات شمسية، الموظفين تحت تهديد السلاح، وحصلوا على 195000 يورو، ما يعادل 211000 دولار أمريكي. 

عصابة

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