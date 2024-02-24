مزارعون فرنسيون غاضبون يقتحمون معرضًا زراعيًا في باريس

اقتحمت مجموعة من المزارعين الفرنسيين معرضا زراعيا كبيرا في باريس يوم السبت قبل زيارة مقررة للرئيس إيمانويل ماكرون وسط غضب من التكاليف والبيروقراطية واللوائح الخضراء.



وفي مواجهة العشرات من ضباط الشرطة داخل المعرض التجاري، كان المزارعون يصرخون ويطلقون صيحات الاستهجان، مطالبين باستقالة ماكرون، ويستخدمون شتائم تستهدف الزعيم الفرنسي.



وهتفوا 'هذا بيتنا!' بينما سعت صفوف من شرطة مكافحة الشغب الفرنسية إلى احتواء المظاهرة.

ورأى شاهد من رويترز أن بعض الاشتباكات وقعت في صفوف المتظاهرين واعتقلت الشرطة واحدا منهم على الأقل.

ومن المقرر أن يسير ماكرون، الذي التقى بقادة نقابات المزارعين الفرنسيين على الإفطار، في أزقة المعرض التجاري بعد ذلك.



وقال الرئيس الفرنسي إنه سيجتمع مع ممثلي نقابات المزارعين وغيرهم من أصحاب المصلحة في القطاع في قصر الإليزيه في غضون ثلاثة أسابيع بعد أن ألغى مناقشة كان يريد عقدها في المعرض مع المزارعين ومصنعي الأغذية وتجار التجزئة.



ونفى التقارير التي تفيد بأنه يعتزم دعوة مجموعة 'سوليفيمينتس دو لا تير' المدافعة عن البيئة المثيرة للجدل إلى تلك المناقشة، الأمر الذي أثار المزيد من الغضب بين المزارعين الفرنسيين.

وتم بث مناقشة ساخنة مرتجلة بين ماكرون والمتظاهرين على الهواء مباشرة على القنوات الإخبارية الفرنسية.



ويعد معرض باريس للمزارعين - وهو حدث كبير في فرنسا، حيث يجذب حوالي 600 ألف زائر على مدى تسعة أيام - بمثابة حدث سياسي، حيث من المتوقع أن يتفاعل الرؤساء ومعارضوهم مع الجمهور تحت رقابة إعلامية مكثفة.



وأثارت احتجاجات المزارعين، التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا، مخاوف في فرنسا وخارجها بشأن تداعياتها السياسية، نظرا لأنهم يمثلون قاعدة انتخابية متنامية لليمين المتطرف، المتوقع أن يحقق مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.

وعلق المزارعون الفرنسيون في وقت سابق من هذا الشهر احتجاجاتهم إلى حد كبير بعد أن وعد رئيس الوزراء غابرييل أتال بإجراءات جديدة بقيمة 400 مليون يورو (433 مليون دولار).



لكن الاحتجاجات استؤنفت الأسبوع الجاري للضغط على الحكومة لتقديم المزيد من المساعدة والوفاء بوعودها، قبل معرض باريس الزراعي.