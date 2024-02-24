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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هل تتمنى عودة يوسف للزمالك ؟.. رد مفاجئ من أسامة نبيه

اسامة نبيه ويوسف
اسامة نبيه ويوسف

تحدث أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب 2007، عن إمكانية عودة نجله يوسف مرة أخرى لصفوف نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلي أنه لا يعارض في هذا الأمر.

وبسؤاله هل تتمنى عودة يوسف للزمالك مرة أخرى مثل ماحدث مع سيف فاروق جعفر؟، رد "أسامة" : "نادي الزمالك بيتنا وخيره وفضله علينا، وشرف لينا نرجع مرة تانية ده بيتنا في النهاية".


وأشار : "رحيل يوسف كان فيه ظروف معينة مع بعض الإجراءات الإدارية غير المستقرة وقرار الرحيل في وقتها كان سليم، لكن الزمالك بيتنا ونرجع إن شاء الله في يوم من الأيام لو لينا نصيب"

وأضاف "اسامة حاليا عنده تعاقد مع نادي بيراميدز المحترم ولازم نحترم التعاقد بتاعنا معاه ولو لينا نصيب في يوم من الأيام نرجع ده شرف والزمالك بيتنا"

وكان يوسف أسامة نبيه رحل عن صفوف نادي الزمالك وانضم إلي صفوف بيراميدز مع بداية الموسم الحالي.

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