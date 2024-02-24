وزير الرياضة يفتتح معسكر حملة بشبابها الأول من مركز التعليم المدني بالفيوم

افتتح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، معسكر حملة بشبابها الأول من مركز التعليم المدني بمحافظة الفيوم،؛ وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر قنديل الخبير البرلماني، والمحاضرًا بالمعسكر، وتستهدف الحملة تدريب الشباب على مهارات القيادة، بحضور 150 قيادة شبابية من مختلف المحافظات،



تخلل المعسكر مشاركة الشباب بأفكارهم لوضع اللائحة التنفيذية لاتحاد بشبابها و دوري كرة قدم للمشاركين و تكريم أعضاء حملة بشبابها لدورهم في الاستحقاق الرئاسي الأخير وجلسة لدور مصر التاريخي في الداعم للقضية الفلسطينية، وكذلك إطلاق حملة "بينا علي الفيوم" في نهاية المعسكر لتشجيع السياحة الداخلية لشباب من كل المحافظات لزيارة الفيوم.



أكد الدكتور أشرف صبحي، علي دعم الوزارة لكل حراك شبابي على كل المستويات منوها بالمبادرات التي تتم ضمن استراتيجية وطنية للنهوض بالشباب المصري في ظل اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار.



وتقوم حملة بشبابها التابعة للوزارة، بالشراكة مع جمعية رسالة و مؤسسة زايد العليا؛ بتنظيم قوافل طبية بمحافظات مصر بكل التخصصات.



WhatsApp Image 2024-02-24 at 5.15.27 PM (1)

WhatsApp Image 2024-02-24 at 5.15.27 PM

WhatsApp Image 2024-02-24 at 5.15.28 PM