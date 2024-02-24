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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنوثة راقية.. زوجة نجم الأهلي تلفت الانتباه بجمالها

هدير مندور
هدير مندور

شاركت هدير مندور، زوجة عمرو السولية، لاعب الأهلي متابعيها ومحبيها، أحدث إطلالتها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت "هدير مندور" بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية بنطال ليجن باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت، مصمم من قماش الجينز، مما عكس جمالها.

واعتمدت "مندور" تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ تركت خصلات شعرها الأشقر منسدلة فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، واللون الروز في الشفاه.

وحقق الأهلي الفوز على حساب نظيره ميدياما الغاني بنتيجة هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 9، منفردًا بصدارة المجموعة بينما تجمد رصيد ميدياما عند النقطة 4.

IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_٠٠٤٩١٦ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_٠٠٤٩١٦ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_٠٠٤٩١٦
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٤_٠٠٤٩١٦

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