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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية يتوجّه إلى الجزائر للمشاركة في افتتاح الجامع الكبير

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

توجَّه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم إلى الجزائر للمشاركة في افتتاح جامع الجزائر الكبير، حيث سيُلقي فضيلته الكلمة الرئيسية في حفل الافتتاح.

ويأتي افتتاح “جامع الجزائر الكبير” بحضور كبار الشخصيات الدينية من مختلف دول العالم، بالتزامن مع منتصف شهر شعبان المبارك، وهي مناسبة تحظى بتقدير في الجزائر.

120 ألف مُصَلٍّ

وتتَّسع قاعة الصلاة في الجامع لـ 120 ألف مُصَلٍّ. بالإضافة إلى مدرسة "دار القرآن" العليا للعلوم الإسلامية متخصصة في الدكتوراه، التي فتحت أبوابها الشهر الماضي بـ82 مقعدًا في سنتها الأولى، ومركزًا ثقافيًّا إسلاميًّا وفندقًا، إضافة إلى 12 بناية ومكتبة تتسع لألفي طالب، وتشتمل على مليون كتاب، وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي، ومركز للبحث في تاريخ الجزائر، إضافة إلى موقف سيارات ومساحات خضراء ومرافق أخرى.

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