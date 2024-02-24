وائل جمعة يهاجم نجم الأهلي وينتقد مستوى الفريق .. ماذا حدث؟

علق وائل جمعة لاعب الأهلي السابق على أداء الفريق في مواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وائل جمعة

وائل جمعة يهاجم نجم الأهلي

أقيمت مباراة الأهلي أمام ميدياما على أرضية ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي بدولة غانا، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وقال وائل جمعة في تصريحات لقنوات "بي إن سبورتس": "كانت هناك ركلة جزاء على الأهلي، إذا كانت تقنية الفيديو موجودة لاحتسبت، توجد أخطاء كثيرة في الأهلي وشيء جيد أننا خرجنا متعادلين".

وأكمل: "حسين الشحات يُهدر كرات مثل التي أهدرها في الشوط الأول في مباريات كثيرة، وقد لا تأتي له هذه الفرص في المواجهات الكبيرة، يجب أن يكون هناك تركيز".

تعليق وائل جمعة على الشوط الأول بمباراة الأهلي

وأضاف: "شوط أول سيئ من الأهلي لأسباب كثيرة، لا ترابط في الملعب ولا روح ولا شجاعة، كنت أنتظر أكثر من ذلك من اللاعبين، لا بد من عمل وقفة مع عبد المنعم لأنه مستهتر واستهتاره وصل لمرحلة الغرور، هو أحسن مدافع في مصر، لكن هناك فرق بين الثقة والغرور، هو يتعامل مع الكرة بغرور، وهذا ممكن يؤثر على الأهلي".

وأكد: "أفضل اثنين في الأهلي مصطفى شوبير وياسر إبراهيم، واضح أن ميدياما درس الأهلي جيدًا ويركزون على جبهة محمد هاني، عمرو السولية ونيدفيد يظهر عليهما أنهما بعيدان، وواضح عليهما التأثر وتركا الفريق الغاني يسيطر على الملعب، الفريق الغاني يبدأ وينهي الهجمة بكل سهولة".

واختتم: "محمد هاني قد يُطرد، كريم نيدفيد ممكن يحصل على بطاقة صفراء نتيجة الالتحامات، وسام أبو علي قد يشارك 20 دقيقة في الشوط الثاني".

حسين الشحات

مباراة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

ويتواجد الأهلي في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا بجوار أندية، يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني.



وحقق الأهلي فوزًا هاماً أمام ميدياما الغاني بالجولة الأولى، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثانية، وتواصل التعادل لأبناء القلعة الحمراء مع شباب بلوزداد في الجولتين الثالثة والرابعة.

ومن المقرر أن يلاقي فريق يانج أفريكانز منافسه شباب بلوزداد غدًا السبت، ضمن نفس الجولة.