عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«الجيل»: تطوير منطقة رأس الحكمة سيجعلها ضمن أهم الوجهات الساحلية والأكثر جاذبية بالعالم

ناجى الشهابى ، رئيس
ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل

هنأ حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بتوقيع صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة والقائمة على الشراكة بين مصر والإمارات من خلال توقيع العقد بين هيئة  المجتمعات العمرانية الجديدة وبين شركة أبوظبى التنموية القابضة مؤسسين شركة مساهمة مصرية باسم شركة رأس الحكمة مسئولة عن تطوير المنطقة والتى ستشمل مدارس وجامعات ومستشفيات ومبانى إدارية وخدمية وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى أحياء سكنية لكل المستويات المجتمعية ومنطقة حرة خدمية خاصة تضم صناعات تكنولوجية وخدمات لوجيستىة وحى مركزى للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية سيشارك فى إنشائها شركات مصرية مثل مجموعة طلعت مصطفى ومدن العقارية  وهو ما يحول منطقة رأس الحكمة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية والاكثر جاذبية فى العالم.

وأكد بيان حزب الجيل أن صفقة تطوير رأس الحكمة تمثل الاستثمار الأمثل القائم على الشراكة وليس بيع اصول الدولة وهو ما طالب به الحزب أكثر من مرة ويراه الاستثمار الذى يحافظ على الأصول و يحقق المصالح المصرية.

من ناحية أخرى وجه ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة على توقيع هذه الصفقة ، مؤكدا أنها تمثل طاقة نور قوية ستبدد الظلمة التى عاشها الاقتصاد المصرى بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتبعات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة مما أدى إلى زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة وزيادة التضخم وارتفاع الأسعار وتكاليف خدمة الدين وأزمة الدولار ومشكلة السوق الموازية.

لافتا «الشهابي» إلى أن توقيع الصفقة فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ترسل رسالة لا تخطئها العين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك قوة الاقتصاد المصرى وتنوعه وان البنية التحتية التى عكفت الدولة على ببنائها طوال العشر سنوات الماضية هى قاعدته القوية القادرة على جذب المزيد من الاستثمار المباشر الذى يمكن الدولة المصرية من التغلب على التحديات وإجتياز كل الصعاب وخاصة أن إستثمارات المشروع سوف تقسم إلى دفعتين.. الدفعة الأولى ستكون عبارة عن 15 مليار دولار على النحو التالى : 10 مليارات دولار سيولة ستدفع مباشرة + 5 مليارات تنازل عن الودائع الإماراتية سيتم خصمها من الدين الخارجى الدولة واتاحتها سيولة للبنك المركزى لاستخدامها فى التعامل مع مشكلة النقد الأجنبى .. والدفعة الثانية 20 مليار دولار على النحو التالى : 14 مليار دولار سيولة + 6 مليارات تنازل عن الودائع الإماراتية )، ليكون ‏صافي المُدخل الدولاري الجديد  24 مليار دولار .. وعلاوة على كل هذا فإنه من المتوقع إنفاق  150 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة بجانب حصول مصر على 35% من أرباح الشركة رأس الحكمة السنوية ، متوقعا «رئيس حزب الجيل» أن يحل صداع الالتزامات الخارجية والداخلية على الموازنة العامة للدولة.

داعيا الدولة والحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات التشاركية تحافظ على أصول الدولة مشددا على أن تلك الصفقة ستكون جاذبة لاستثمارات خارجية جديدة تحقق حلمنا فى اقتصاد قوى ومتنوع يضيف للدولة موارد إضافية من ضرائب ورسوم ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشر وغير المباشر.

حزب الجيل الديمقراطي الرئيس عبد الفتاح السيسي صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مصر الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

لو رجع الزمن أشتغل بواب وزبال للأهلي.. لاعب سابق يثير الجدل بتصريحات نارية

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

تنبيهات عاجلة لسكان القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

قرار عاجل من النيابة في واقعة قفز فتاة من سيارة بطريق السويس

يقترب من السعر الرسمي| ضربة قوية للدولار في السوق السوداء.. هل يصل 24 جنيهاً؟

ترشيحاتنا

ابنتها السبب| أصالة قبل وبعد عمليات التجميل .. شاهد الفرق

بدء توافد النجوم على السجادة الرمادية لحضور حفل SAG Awards| شاهد

رئيس غينيا الاستوائية يوجّه بتعزيز علاقات التعاون الثنائية مع مصر في شتي المجالات

تحويل النص لفيديو.. عصر جديد من الذكاء الاصطناعي من شركة OpenAI

ذهب وسيارات وغيرها| انخفاض كبير في أسعار السلع قبل رمضان.. ولميس الحديدي تفجر مفاجأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 25 فبراير 2024 صحيا ومهنيا وعاطفيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جفاف الفم مؤشر لأمراض خطيرة وأدوية ضارة

أرخص من القهوة.. بذور لها نفس شكل وطعم البن وفوائد موجودة في الأدوية

بأقل ميزانية .. طريقة تخزين البفتيك لشهر رمضان

نوع خضار ب 4 جنيهات بس .. يقلل الوزن ويمنع السرطان

فيديو

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ