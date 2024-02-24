الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من لاستوتشكينو

أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية أعلنت انسحابها من بلدة لاستوتشكينو الواقعة غرب أفدييفكا.

وأشارت صحيفة "سترانا" الأوكرانية على "تلغرام" إلى أنه "نلاحظ أنه وردت بالأمس تقارير عن تقدم الروس في اتجاهات أخرى إلى الغرب والشمال من أفدييفكا. أي أن هجوم الجيش الروسي هنا مستمر ولم يكن من الممكن إيقافه بعد".



وقالت الصحيفة: "الجيش الأوكراني أبلغ عن انسحابه عن لاستوتشكينوأفدييفكا"، ونقلا عن الجنود فإن أجنحة القوات المسلحة الأوكرانية وطرق الإمداد تقع تحت التهديد، لذلك تم اتخاذ قرار الانسحاب.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في مساء يوم 17 فبراير/ شباط الجاري، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بسيطرة قوات مجموعة "المركز" الروسية بالكامل على مدينة أفدييفكا، بعد معارك انسحبت على أثرها القوات المسلحة الأوكرانية من المدينة.

