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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شباب الصحفيين تزور مبادرة كلنا واحد للسلع الغذائية في الغربية .. مواطنون: شكرا وزارة الداخلية

صدى البلد

زارت جبهة شباب الصحفيين مبادرة كلنا واحد للسلع الغذائية في مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية والمتواجدة بجوار مجلس المدينة وأمام مركز الشباب والتي  أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال 2148 منفذ منهم2031 منفذ و6معارض رئيسية و44معرض فرعي و67 شادر في مختلف محافظات الجمهورية وتستمر حتى انتهاء شهر رمضان المبارك انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية في تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم اوجة الرعاية الاجتماعية والإنسانية للمواطن البسيط .
 

و قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم السبت: تواجدنا اليوم من داخل المبادرة الوطنية في مركز زفتى بمحافظة الغربية في ثاني محطة للجبهة بعد محافظة المنيا ووجدنا كل السلع الغذائية وكل ماتحتاجة الأسرة في شهر رمضان متوفر بجودة عالية وأسعار مخفضة.


وقال محمود حسين سليمان من قرية كفر السحيمية التابعة لمجلس ومدينة زفتي: حرصنا أن نتواجد مع المواطنين على أرض الواقع ونتعرف على آرائهم في التخفيضات التي وصلت إلى 40% مقارنة بنفس المعروض في الأسواق ونوجة الشكر والتقدير إلي وزارة الداخلية على مجهودها الكبير في دعم ومساندة رجل الشارع البسيط.


وقال الحاج عبد الحكيم أبو العطا من قرية شرشابة التابعة للمركز: أهم ما يميز مبادرة كلنا واحد توافر كل السلع والمنتجات الرمضانيه في مكان واحد وخاصة السكر ب27 جنية والزيت والسمن والتمور والأرز  والمكرونة وياميش رمضان وكل انواع الجبن والمشروبات الغازية وشكرا لوزارة الداخلية على هذه المبادرة التي تعد بمثابة ضربة موجعة قوية للمتلاعبين في الأسعار .


وأكد الحاج عبد الله الحسيني محمود من قرية السنادية: حضرتك الي المبادرة لشراء احتياجات الشهر الكريم وكنت سعيد جدا بما وجدته من منتجات بجودة عالية وسعر بسيط على قد الايد وتحيا مصر السيسي وشكرا وزارة الداخلية على ما تقدمة للشعب المصري العظيم من مبادرات إنسانية عظيمة تقضي على المحتكرين من معدومي الضمير 
 

كما التقينا مع أحمد محمد بديوي مسئول في معرض كلنا واحد في مدينة زفتي حيث قال: إن الإقبال كبير من المواطنين من كل قري ونجوع المركز والمدينة منذ افتتاح المبادرة وكل السلع الغذائية  وياميش رمضان وتمور متوفرة ومن افضل الأنواع بتخفيضات كبيرة تسهيلا على المواطنين في تلبية احتياجات الأسر ومتواجدين على مدار الساعة في خدمة اهالينا الطيبين .

 

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