مين هيحاسب| إعلامي يفتح النار على بيراميدز بعد وداع دوري الأبطال

ودّع بيراميدز بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات بعد سقوطه بثلاثية نظيفة على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكتب الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.. ميزانية ضخمة كل سنة وملايين دون تحقيق أي بطولة.. وكل موسم الخروج من كل المنافسات المحلية والقارية.. مين هيحاسب على اللي بيحصل".

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا بعد هزيمة بيراميدز

1- مازيمبي الكونغو الديمقراطية، 10 نقاط

2- صن داونز الجنوب أفريقي، 7 نقاط

3- بيراميدز، 4 نقاط

4- نواذيبو الموريتاني، 4 نقاط