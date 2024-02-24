مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: الاستقرار السياسي له دور في إنجاح مشروع رأس الحكمة

علق سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، على الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير منطقة رأس الحكمة.

وقال سمير صبري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الاستقرار السياسي له دور كبير في إنجاح صفقة مشروع راس الحكمة".

وأضاف سمير صبري:" اصطفاف الشعب المصري خلف الرئيس السيسي والمشاركة بكثافة كبيرة في الانتخابات الرئاسية الماضية دليل على ثقة الشعب في القيادة السياسية ".

وتابع سمير صبري :" شهية المستثمر الأجنبي مفتوحة للاستثمار في الدولة المصرية ".

واكمل سمير صبري :" القوانين المصرية الخاصة بالاستثمار لها دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية ".