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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا| تأجيل انتخابات مجلس إدارة الاتحاد التونسي

تونس
تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تأجيل موعد انتخابات مجلس إدارته التي كان مقررا انعقادها يوم 9 مارس المقبل.

وأوضح الاتحاد التونسي في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، السبت، أن تأجيل الجلسة العامة غير العادية لإجراء الانتخابات جاء "نتيجة للقرار الصادر أمس الجمعة من اللجنة الوطنية للاستئناف باستبعاد القوائم المرشحة في الانتخابات".

ولم يعلن الاتحاد التونسي موعدا جديدا للانتخابات، بعد القرار الملزم من لجنة الاستئناف.

وكانت لجنة الاستئناف قد استبعدت قائمتي المرشحين ماهر بن عيسى وجلال بن تقية بعد الطعون التي تقدمت بها القائمتين وتم قبولها جميعا.

وانسحبت القائمة الثالثة بقيادة وسام اللطيف قبل أيام من الانتخابات بسبب عدم استكمال الأوراق اللازمة من أحد مرشحيها.

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