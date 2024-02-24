أستاذ علاقات دولية: أغلب تسريبات مؤتمر باريس تؤكد تقدما إيجابيا بالقضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس ، أستاذ العلاقات الدولية ، إن أغلب التسريبات عن مؤتمر باريس تقول إن هناك تقدما إيجابيا وأنه تم وضع الخطوط العريضة للوصول لهدنة طويلة الأمد.

وتابع الدكتور حامد فارس ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن المبادرة المصرية بشأن القضية الفلسطينية كانت أكثر مرونة للتعامل معها ، لافتا إلى أن القطاع مع اقتراب شهر رمضان يحتاج الي هدنة لالتقاط أنفاسه.

وأكمل : لابد من نفاذ كافة أوجه المساعدات الإنسانية لكافة ربوع القطاع وهي الخطوات التي تتماشى مع الرؤية المصرية .