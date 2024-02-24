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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكونفدرالية| عمر جابر: مباراتنا أمام أبو سليم ستكون صعبة.. وهدفنا تحقيق الفوز

عمر جابر
عمر جابر

قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة أبو سليم الليبي المقرر لها غدا الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية مهمة جداً وصعبة.

وأضاف اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء،: "نواجه فريقا قويا ومنظما، وتمكنا من الفوز عليه بصعوبة في مباراة الذهاب، وهدفنا هو التأهل وتأكيد صدارة المجموعة".

وقال عمر جابر: "نسعى بكل قوة للفوز بلقب الكونفدرالية، وجميع اللاعبين في قمة تركيزهم؛ من أجل تحقيق ذلك الهدف، وهناك صفقات جديدة وجهاز فني جديد ونعمل جميعا من أجل إسعاد الجماهير بالتتويج بلقب الكونفدرالية".

وتابع: "أنا تحت أمر الجهاز الفني للمشاركة في أي مركز، ولا توجد لدي أي مشكلة، وأحترم وجهة نظر الجهاز الفني، وأبذل قصارى جهدي في أي مركز".

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة من مساء غد الأحد، بتوقيت مصر، على استاد 19 مايو 1956 في مدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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