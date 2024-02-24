عادل حمودة: هزيمة واحدة لإسرائيل تقضي عليها وتمحوها من الخريطة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن جملة «إذا لم تكن هناك إسرائيل؛ لكان علينا خلقها لحماية مصالحنا»، يفتخر بترديدها الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنها وهو عضو في الكونجرس، وانتشي بقولها وهو نائب رئيس لباراك أوباما، وأعادها على مسامعنا بعد 10 أيام من الحرب في غزة التي بدأت يوم 7 أكتوبر 2023.

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أختلف بايدن ونتانياهو في أسلوب الحرب، اختلفا أيضا في نتائجها السياسية، ولكن الاختلاف لم يمتد إلى إسرائيل نفسها، لا يوجد رئيس أمريكي واحد يجرؤ على ترك إسرائيل في محنة، لا يوجد رئيس أمريكي واحد يقبل بهزيمة إسرائيل.

وواصل: «هم جميعا يعرفون أن هزيمة واحدة لإسرائيل تقضي عليها تمسحها من الخريطة التي اغتصبتها، وتقضي على الدولة المدللة على حجر الكونجرس والبنتاجون والبيت الأبيض وأجهزة الاستخبارات الأمريكية».

واستطرد: «دولة مدللة لا يرفض لها طلب، أسلحة حديثة بلا حدود، دعم مالي بلا تردد، مساندة سياسية ودبلوماسية وإعلامية بلا توقف»، ولخص وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، تدليل بلاده لإسرائيل، قائلا: «قد تكون قويا للدفاع عن نفسك، ولكن طالما أن أمريكا موجودة؛ فلن تضطر إلى ذلك أبدا سنكون، هناك دائما إلى جانبك».