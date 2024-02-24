جوميز يكشف نقاط القوة بفريق أبو سليم قبل مواجهة الغد

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مباراة أبو سليم الليبي، المقرر لها غداً الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء :" نعلم أن المنافس فريق قوي جداً بدنياً، ويمتاز بالكرات الطولية، ورميات التماس الطويلة، وعلينا احترام المنافس، كما نسعى لتقديم مباراة جيدة".

وتابع جوميز :" كل الأجواء في الجزائر مؤهلة لتقديم كرة قدم جيدة، من استقبال رائع وملاعب التدريب وملعب المباراة أيضا".

وأضاف المدير الفني :"أعمل مع المجموعة المتاحة من اللاعبين ولا أنظر للغيابات، والوضع الحالي بالفريق هو غياب بعض اللاعبين للإصابة، وبالنسبة لأحمد فتوح فنسعى لاستعادة خدماته في المباريات المقبلة، ولن يلحق بلقاء أبو سليم، ويتم تأهيله بأفضل شكل في الفترة الحالية، وعلينا التأقلم مع الوضع الحالي، والمجموعة المتواجدة قادرة على تعويض غياب أي لاعب".

وأوضح جوزيه جوميز أن الزمالك يضم بين صفوفه عدد كبير من اللاعبين، مشيرا إلى أنه لم يكن متواجداً في قيادة الفريق وقت اختيار الصفقات الجديدة، وشدد على أن جميع اللاعبين مميزين ولديهم القدرة على تحقيق طموحات الفريق.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غداً الأحد بتوقيت مصر، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.