إدارة الزمالك تفاجئ اللاعبين قبل مواجهة أبو سليم

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، وعبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، على تحفيز لاعبي الفريق في المران الختامي اليوم السبت قبل مواجهة أبو سليم الليبي.

وتواجد سليمان وجورج، رفقة عبد الواحد السيد مدير الكرة، بملعب 19 مايو 1956 قبل حضور لاعبي الفريق، ووجه رئيس البعثة رسائل تحفيزية للاعبين قبل انطلاق المران الختامي، وطالبهم بتحقيق الفوز في لقاء الغد.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة مساء غد الأحد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.