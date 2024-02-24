استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي في الكونفدرالية.. تعليمات فنية لحارس مرمى الزمالك

عقد لويس فيسنتي، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمد عواد حارس الفريق، على هامش مران الفريق، اليوم السبت، والذي أقيم على ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشرح فيسنتي لحارس المرمى، بعض التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في مران اليوم، قبل مشاركته في التقسيمة الفنية، استعدادا للقاء الغد.

ويلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في السادسة من مساء غد الأحد بتوقيت مصر، على ستاد 19 مايو 1956 في مدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.