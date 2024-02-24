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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبراء تربويون يطالبون بوضع معايير لانتقاء المواهب والمتفوقين بالمدارس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قالت الدكتورة أمل شمس استاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إنه يجب على وزارة التربية والتعليم اتخاذ قرارات جيدة وسريعة  لطلاب الموهببن والمتميزين والذي تشجع على اكتشاف المواهب بالمدارس، وتحقيق المساواة بين الطلاب المتفوقين رياضيًا وفنيًا وعلميًا وتكنولوجيًا.

وطالبت شمس بزيادة عدد مدارس المتفوقين (STEM) بكل محافظات مصر ،مع وضع إستراتيجيات حازمة وسن قوانين  لتحديد معايير علمية  لانتقاء الموهوبين، ورعايتهم .

وأكدت شمس، أن تطبيق حافز التفوق للموهوبين بالثانوية العامة سيسهم فى اكتشاف وتخريج دفعات من الموهوبين قبل أن يلتحقوا بالجامعات دون اكتشاف موهبتهم، ومن الممكن أن توجه هذه الموهبة الطالب لدراسة تخصص لم يكن مخططا له.

وشددت الدكتورة أمل شمس  على  أهمية صقل مهارات الطلاب المبدعين والنوابغ والموهوبين، مشيدة بدور وزارة التربية والتعليم في  التطوير المستمر بالمناهج الدراسية التي تعتمد بشكل كبير على الفهم وليس الحفظ والتلقين.
 

من جانبها قالت الدكتورة سامية خضر استاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين بالجامعات  المصرية  تساهم في إعداد وتهيئة بيئة مناسبة للطلاب للمساعدة في اكتشاف قدراتهم  الإبداعية والابتكارية بما يفيد المجتمع وتنمية البيئة، بالإضافة إلى تنمية القدرات الفنية والرياضية والعلمية والابتكارية والإبداعية لديهم لتتحول إلى إبداع على أرض الواقع لمواكبة التطوّر الهائل في كافة المجالات.

 

وأشارت الدكتورة سامية خضر، إلي مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس الذي يعتبر الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية للابتكار وريادة الأعمال.
 

وأكدت أنه من الضروي أن تهدف الجامعات من خلال مراكز الابتكار وريادة الاعمال الي دعم ورواد الأعمال من جميع منتسبي الجامعات  والخروج بأفكارهم وابتكاراتهم إلى العالم وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضافت، ضرورة ضم عدة مراكز للتوظيف والتدريب وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس لاكسابهم المزيد من المهارات بالإضافة لقاعات للمناقشات وحاضنات أفكار كما أنه مجهز بصورة عالية طبقا لأحدث المقاييس العالمية.

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