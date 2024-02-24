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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يتذيل المجموعة| صن داونز يبلغ ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

صن داونز
صن داونز

بلغ صن داونز الجنوب إفريقي، ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؛ بعد الفوز 2-0 على مضيفه نواذيبو الموريتاني، مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات. 

تقدم صن دوانز عن طريق جران كيكانا في الدقيقة 21، قبل أن يضيف ثيموبنسكي لورشا، الهدف الثاني في الدقيقة 90+1.

وارتقى ماميلودي صن داونز إلى صدارة ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 10 نقاط، وهو نفس رصيد مازيمبي صاحب الوصافة.

وضمن صن داونز ومازيمبي، بلوغ دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، ويتنافس الفريقان في الجولة الأخيرة، على الصدارة.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد نواذيبو عند 4 نقاط في المركز الثالث، وهو نفس رصيد بيراميدز متذيل جدول ترتيب المجموعة.

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