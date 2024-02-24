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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المجتمعات العمرانية: 23 مليون مواطن يعملون في المشروعات التنموية

صدى البلد

علق وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية  لقطاع التخطيط والمشروعات، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

 

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وقال  وليد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  حققنا أعلى عائد استثماري  يمكن ان تحققه أراضي الساحل الشمالي".

أضاف وليد عباس:" حققنا مبيعات 5.9 مليار دولار العام الماضي في مشروعاتنا"، مضيفا:" لدينا بنية تحتية قوية وشبكات طرق ومحاور تنمية في كافة ربوع الوطن".

تابع وليد عباس:" المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في الدولة توفر ملايين فرص العمل"، مضيفا:" المشروعات التنموية توفر فرص عمل لـ 23 مليون مواطن ويعملون بشكل مباشر أو غير مباشر".

المجتمعات المجتمعات العمرانية المشروعات استثمارات اخبار التوك شو

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