عادل حمودة: قوة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تضاعفت خلال ولاية ريجان الثانية

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن قوة العلاقات الامريكية الإسرائيلية تضاعفت خلال ولاية ريجان الثانية، وتمتعت إسرائيل بوضع "الحليف الرئيسي من خارج الناتو"، وحدث ذلك في عام 1989، ومنح هذا التصنيف، إسرائيل، مزايا عسكرية ومالية إضافية، وأيضا أتاح لها حق الحصول على أنظمة أسلحة متطورة.

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة حافظت على المنحة العسكرية السنوية لإسرائيل، وقيمة المنحة 3 مليارات دولار، ونفذت الدولتان اتفاقية التجارة الحرة في عام 1985، ومنذ ذلك العام، أُلغيت الرسوم الجمركية تماما.

وأوضح أنه: وفي العام نفسه (1985) ضمنت الولايات المتحدة، إسرائيل، في قروض بقيمة 1.5 مليار دولار، لكن ولاية ريجان انتهت، بما اعتبرته إسرائيل صدمة.

ونوه بأنه في ديسمبر 1988، فُتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، لكن صدمة إسرائيل لم تؤثر على العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تتأثر العلاقات أيضا بسبب قضية "جوناثان بولارد".

وتابع «حمودة» أن "بولارد" هو محلل استخباراتي أمريكي سجن بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وكانت سنوات حكم ريجان "أكثر السنوات تأييدا لإسرائيل على الإطلاق" وهو ما اعترفت به المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة.