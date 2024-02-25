عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل حمودة: قوة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تضاعفت خلال ولاية ريجان الثانية

عادل حموده
عادل حموده

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن قوة العلاقات الامريكية الإسرائيلية تضاعفت خلال ولاية ريجان الثانية، وتمتعت إسرائيل بوضع "الحليف الرئيسي من خارج الناتو"، وحدث ذلك في عام 1989، ومنح هذا التصنيف، إسرائيل، مزايا عسكرية ومالية إضافية، وأيضا أتاح لها حق الحصول على أنظمة أسلحة متطورة.

وأضاف «حمودة» خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة حافظت على المنحة العسكرية السنوية لإسرائيل، وقيمة المنحة 3 مليارات دولار، ونفذت الدولتان اتفاقية التجارة الحرة في عام 1985، ومنذ ذلك العام، أُلغيت الرسوم الجمركية تماما.

وأوضح أنه: وفي العام نفسه (1985) ضمنت الولايات المتحدة، إسرائيل، في قروض بقيمة 1.5 مليار دولار، لكن ولاية ريجان انتهت، بما اعتبرته إسرائيل صدمة.

ونوه بأنه في ديسمبر 1988، فُتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، لكن صدمة إسرائيل لم تؤثر على العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تتأثر العلاقات أيضا بسبب قضية "جوناثان بولارد".

وتابع «حمودة» أن "بولارد" هو محلل استخباراتي أمريكي سجن بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وكانت سنوات حكم ريجان "أكثر السنوات تأييدا لإسرائيل على الإطلاق" وهو ما اعترفت به المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة النصف من شعبان.. ردده الآن يمحو ذنوبك ويقضي حوائجك ويعطيك الخيرات

دعاء ليلة النصف من شعبان .. احرص على قيامها

تنبيهات عاجلة لسكان القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

السعر مفاجأة.. أرخص موبايل سامسونج في مصر

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

دعاء ليلة النصف من شعبان لزيادة الرزق.. ترفع فيها الأعمال إلى الله

كاف يفجر مفاجأة بشأن إيقاف ياسر إبراهيم ومحمد هاني بدوري أبطال أفريقيا

كيفية قيام ليلة النصف من شعبان.. أكثر من الذكر والتسبيح والصلاة على النبي

ترشيحاتنا

توب شبيكة .. شيرين عبد الوهاب تثير ضجة بفيديو أغنية كدابة

قائد الأسطول الرئيسي بالبحرية الأمريكية: الهند لها دور مهم في حماية مصالحنا

أفضل 100 دعاء في ليلة النصف من شعبان تجمع لك الأرزاق.. صحة ومال وبنين

أوف شولدر .. نور الزاهد بإطلالة كاجوال تشعل السوشيال ميديا

دعاء ليلة النصف من شعبان كامل.. الإفتاء: أكثروا من مناجاة الله بهذا الاسم

دعاء ليلة النصف من شعبان باسم الله الأعظم يفتح لك الأبواب المغلقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج.. ياسمين صبري تبرز جمالها في أحدث ظهور

50 كيلو سكر.. تورتة زفاف تثير ضجة عبر السوشيال ميديا

ابنتها السبب| أصالة قبل وبعد عمليات التجميل .. شاهد الفرق

جفاف الفم مؤشر لأمراض خطيرة وأدوية ضارة

فيديو

مسلسلات رمضان| طرح البرومو الرسمي لمسلسل "2024"

حيلة جمعا بها 63 مليون جنيه.. عاطلان ينفذان أكبر عملية نصب على المواطنين|فيديو

قفزت من السيارة.. تفاصيل قضية حبيبة الشماع فتاة الشروق بعد محاولة اختطافها

أكتر من «الثلثين».. رسوب جماعي في صيدلة سوهاج والنسبة صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ