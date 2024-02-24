نانت يفوز على لوريان بهدف نظيف بالدوري الفرنسي

نجح نانت في الفوز على مضيفه لوريان 1-0، اليوم السبت، في الجولة 23 من الدوري الفرنسي.

ويدين نانت بفوزه إلى المدافع الكاميروني جان-شارل كاستيليتو الذي سجل الهدف الوحيد إثر تمريرة من النيجيري موزيس سايمون العائد من مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث حل وصيفا لساحل العاج 49.

كما أنه الهدف الأول لكاستيليتو ضمن الدوري في 18 مباراة، وهو الذي سجل هدفا لمنتخب بلاده في مرمى السنغال 1-3 ضمن الجولة الثانية من البطولة الأفريقية.

وهذا الفوز السابع لنانت الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز 12، بفارق ثلاث نقاط عن لوريان السادس عشر المهدد بالهبوط.

في المقابل، تكبد لوريان خسارته الأولى بعد ثلاث انتصارات متتالية وتعادل، قبل مواجهته الصعبة مع رين السابع في المرحلة المقبلة، في حين يلعب نانت مع ضيفه متز قبل الأخير.

ويلتقي ستراسبورج مع ضيفه بريست لاحقا.