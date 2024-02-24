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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعاون مع عمرو دياب .. شاعر غنائي شهير يعلن اعتزاله بسبب الاحباط

أسامة مصطفى
أسامة مصطفى

أعلن الشاعر الغنائي أسامة مصطفى اعتزاله العمل الفني، مشيرا إلى أن السبب وراء ذلك هو إصابته بالإحباط من بعض الناس.

وكتب أسامة مصطفى عبر حسابه بموقع فيسبوك: "بعلن رسميا اعتزالي لمجال كتابة الأغاني واعتزالي لكل شئ ولكل شخص مرتبط بيها، وفي ليلة النصف من شعبان اسأل المنتقم أن ينتقم لي من كل حد احبطني من كل حد عطلني من كل حد اتسبب لي في ضيق من كل حد يسعده فشلي من كل حد كان قدامي بوش و في ضهري بوش".


وتابع: لم تعد لي طاقة للتعامل مع كل هذا الكم من الغباء، وكل هذا الكم من التلوّن، وكل هذا الكم من منعدمي الرؤية، وكل هذا الكم من النرجسية الكاذبة، إن بات الشئ ضره أكثر من نفعه فليس له قيمة".

يذكر أن أسامة مصطفى تعاون مع كبار المطربين مثل عمرو دياب في العديد من الأغاني مثل "على حبك" و"معدي الناس"، ومع أنغام في "هو نفس الشوق" وإليسا في "صاحبة رأي".

أسامة مصطفى عمرو دياب

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