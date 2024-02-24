خبيرة اقتصاد: «رأس الحكمة» سيفتح شهية الكيانات العالمية الكبرى للاستثمار في مصر

قالت الدكتورة رانيا يعقوب، الخبيرة الاقتصادية، إن مشروع رأس الحكمة، ليس وليد اللحظة، فهو نتاج ثمار وجهد للدولة المصرية لسنوات عديدة، حيث أن مصر قادرة على جذب سيولة واستثمارات مباشرة في مناطق مميزة ومهمة.

وأضافت "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الصفقة الأخيرة الخاصة بتنمة مدينة رأس الحكمة، ليست الأخيرة، حيث أنها ستفتح شهية المستثمرين والكيانات الاقتصادية الكبرى في العالم على الاستثمار في مصر.

ونوهت بأن مشروع رأس الحكمة، يسهم بشكل كبير في تحسين سعر الصرف، وبالتالي ستتحسن أسعار السلع في السوق، فضلًا أنها فرصة لتشغيل الكثير من المصانع والعمالة في الدولية.

وأشارت إلى أن الساحل الشمالي، هو “مالديف الشرق الأوسط”، حيث يتمتع بشواطئ غاية في الجمال، بالإضافة إلى المناخ الجاذب للكثير من السياح من كل أنحاء العالم.

ولفتت إلى أن المستثمر دائمًا ما يدرس طبيعة كل مشروع قبل الدخول في الاستثمار المباشر، وشركة أبو ظبي من الشركات الكبرى التي درست كل تفاصيل المشروع بشكل كبير.