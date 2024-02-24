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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد رياضي يكشف حقيقة علاقة زيارة الخطيب للزمالك بحل أزمة كهربا

رئيس النادي الاهلي
رئيس النادي الاهلي والزمالك

قال محمود إسماعيل، الناقد الرياضي، إن زيارة محمود الخطيب لنادي الزمالك، كانت جميلة، وتسهم في نبذ الكراهية بين جماهير الأهلي والزمالك، معقبًا: "هذه الزيارة بترجَّع المياه لمجاريها، وتظهر أن الكرة جميلة".

وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره مع الإعلامي كريم عفيفي ببرنامج "فرصة جديدة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن محمود الخطيب دعا رئيس نادي الزمالك، المهندس حسين لبيب لزيارة النادي الأهلي الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن الأهلي والزمالك هما الأكبر في مصر والعالم العربي، ومن الطبيعي أن تكون العلاقة بين الناديين طبيعية.

ولفت إلى أن الزيارة بين النادي الأهلي والزمالك لم تحدث منذ 17 عامًا، متمنيًا تكرار هذه الزيارة خلال الفترة المقبلة بين النوادي الكبرى، خاصة النادي الإسماعيلي.

وأكد أن محمود الخطيب خلال زيارته للزمالك، تحدث أن مصلحة الوطن أهم من أي شيء، وعن ضرورة وجود علاقة طبيعية بين الأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن الزيارة كانت جيدة للغاية والجميع كانوا سعداء بهذه الزيارة.

ناقد رياضي: صفقة الزمالك لشراء اللاعب محمد شحاتة أبهرت الجميع

قال \محمود إسماعيل، الناقد الرياضي، إن صفقة الزمالك لشراء اللاعب محمد شحاتة أبهرت الجميع، مشيرًا إلى أن هذا اللاعب قادم من المنتخب الأولمبي، وتأثير تيشرت الزمالك يؤثر على أي لاعب، خاصة وأن اللاعب ما زال صغيرًا.

وأضاف "إسماعيل"، خلال حواره مع الإعلامي كريم عفيفي، ببرنامج "فرصة جديدة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قرار عودة 20 ألف متفرج لكل نادي أمر جيد، ومن الضروري عدم الانفعال بين الجماهير، معقبًا: "مش عايزين نرجع للخلف، عايزين ننبسط ونتقدم إلى الأمام، مش عايزين نرجع مرة أخرى للمباريات الصامتة".

ولفت إلى أن مدرب الزمالك ما زال لديه صفقات جديدة، والمباراة السابقة هي الأولى، ولا يجب أن يحاسب المدرب إلا بعد مرور 3 مباريات، خاصة وأن فكره لم يطبق، معقبًا: "معروف عن مدرب الزمالك أنه عصبي، ولكن توظيف اللاعيبة لم يحدث وسيأتي مع مرور الوقت".

قال محمود إسماعيل، الناقد الرياضي، إن وظيفة عبد الله السعيد تختلف عن شيكابالا في الملعب، فشيكابالا من الممكن أن يلعب في مركز 10 وأحيانًا يلعب في المركز الـ8، أما عبد الله السعيد فهو من نوعية اللاعيبة القادرة على اختراق الخطوط.

ووجه "إسماعيل"، خلال حواره مع الإعلامي كريم عفيفي، ببرنامج "فرصة جديدة"، المذاع على فضائية "الشمس"، التحية لـ إيهاب جلال لأنه استطاع الفوز في مباريات سيراميكا، واستطاع اللعب بشكل جيد مع عتاولة الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي الإسماعيلي أبهر الجميع، ولديهم مهاجم جيد للغاية، مشيرًا إلى أن الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة سيكون في مكانة جيدة في الدوري.

ولفت إلى أن زيارة محمود الخطيب لنادي الزمالك ليس لها أي علاقة بأزمة كهرباء على الإطلاق، مشيرًا إلى أن أزمة كهرباء متعلقة بالشؤون القانونية وهناك طعون قانونية من كلال الناديين أمام الفيفا.

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