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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع أمريكيين على يد 3 مسجونين هاربين في جزر غرينادين

الهاربين الثلاثة
الهاربين الثلاثة

لقى ثلاثة من نزلاء أحد السجون الهاربين شخصين، يُعتقد أنهما مواطنان أمريكيان، مصرعهم كانوا على متن يخت يُعتقد أنهم اختطفوه أثناء محاولتهم شق طريقهم من غرينادا إلى سانت فنسنت وجزر غرينادين، وفقًا لشرطة غرينادا، حسب موقع سي ان ان الاخباري

وقالت الشرطة في الدولة الكاريبية الصغيرة إن المعلومات الأولية 'تشير' إلى أنه بعد هروبهم، قام السجناء الثلاثة الهاربين باختطاف يخت في سانت جورج، غرينادا.

وأضاف البيان أن الشرطة 'تعمل حاليا على التوصل إلى خيوط تشير إلى أن راكبي اليخت ربما قتلا في هذه العملية'. 'ويعتقد أن ركاب اليخت مواطنون أمريكيون'.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهم الثلاثة عادوا الآن إلى الحجز بعد هروبهم في 18 فبراير. ومن غير الواضح كيف تم القبض عليهم.

وقالت قوة الشرطة الملكية في غرينادا إن ثلاثة رجال، وهم رون ميتشل (30 عاماً)، وتريفون روبرتسون (19 عاماً)، وأنيتا ستانيسلاوس، اتُهموا بالاشتباه في ارتكابهم عملية سطو باستخدام العنف. وأضافت أن ميتشل يواجه اتهامات أخرى من بينها الاغتصاب وهتك العرض والإيذاء.

وقالت الشرطة إن الرجال كانوا في مركز شرطة ساوث سانت جورج قبل أن يفروا من الحجز يوم الأحد. وتم القبض عليهم يوم الأربعاء.

اتصلت CNN بشرطة غرينادا وسانت فنسنت وجزر غرينادين للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بهذه القضية.

'نحن على علم بهذه التقارير المتعلقة بمواطنين أمريكيين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN يوم الجمعة: 'نحن نراقب الوضع ونسعى للحصول على معلومات إضافية'.

 وأضاف المتحدث أن السلطات الأمريكية تعمل مع مسؤولي إنفاذ القانون المحليين بشأن الحادث.

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