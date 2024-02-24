ضحية للتمييز| «ترامب»: لوائح الاتهام الجنائية ضدي عززت موقفي لدى الأمريكيين السود

أكد الرئيس السابق دونالد ترامب، أن الاتهامات الجنائية ضده عززت بشكل غير متوقع دعمه بين الأمريكيين السود، وعزا هذا الدعم إلى تصورهم له كضحية للتمييز داخل النظام القانوني. وفي حديثه خلال فعالية للمحافظين السود في كارولاينا الجنوبية قبل الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري يوم السبت، قارن ترامب بين مشاكله القانونية والحالات التاريخية للتحيز ضد السود في الولايات المتحدة.

ووفقا لما نشرته أسوشيتد برس، تأتي تصريحات ترامب وسط معاركه القانونية المستمرة، بما في ذلك 91 تهمة جنائية تتعلق بمحاولاته إلغاء انتخابات 2020، ومزاعم سوء التعامل مع الوثائق السرية، والمدفوعات المزعومة لممثلة إباحية. وعلى الرغم من هذه التحديات القانونية، يظل ترامب المنافس الرئيسي على ترشيح الحزب الجمهوري، بدعم قوي من ناخبي الحزب الجمهوري الذين يشاركونه شكاواه ضد الرئيس جو بايدن وما يسميه "الدولة العميقة".

ويؤكد الرئيس السابق أن الشدائد التي يواجهها كان لها صدى خاص لدى الناخبين السود، الذين يعتبرونه ضحية للاضطهاد السياسي. تتوقع حملة ترامب أنه يستطيع تحسين أدائه بين الناخبين السود في انتخابات نوفمبر، مستشهدة بانخفاض معدلات تأييد بايدن بين هذه الفئة الديموغرافية والمزايا المزعومة لترامب في قضايا مثل الاقتصاد والهجرة.

في خطاب حر في حفل اتحاد المحافظين السود في كولومبيا بولاية ساوث كارولينا، مزج ترامب خطاب حملته الانتخابية مع مناشدات لمجتمع السود والنكات التي تمس العرق. وادعى أن سطوع الأضواء منعه من رؤية الجمهور لكنه قال مازحا: "لا أستطيع إلا أن أرى السود. لا أستطيع رؤية أي أبيض. هذا هو المدى الذي وصلت إليه".

روى ترامب أيضًا حكايات حول تفاعلاته مع الأفراد السود، بما في ذلك العمال المشاركين في بناء ممتلكاته، وقارن مفاوضاته المالية مع مفاوضات الرئيس السابق باراك أوباما. وسخر من توفير المال لإعادة تصميم طائرة الرئاسة، ملمحا إلى أنه حقق صفقة أفضل من أوباما.

ومع ذلك، فإن محاولات ترامب لجذب الناخبين السود تواجه تحديات كبيرة، مع سائدة الشكوك بين الكثيرين في هذه الفئة الديموغرافية. في حين يجادل بعض المحافظين بأن برنامج الحزب الجمهوري يتماشى مع قيم الأمريكيين السود، يعرب آخرون عن تحفظاتهم بناءً على تصريحات وأفعال ترامب السابقة، والتي تم انتقادها باعتبارها غير حساسة عنصريًا.

على الرغم من تأكيدات ترامب على زيادة الدعم بين الناخبين السود، تشير استطلاعات الرأي إلى أن شعبيته لا تزال منخفضة ضمن هذه الفئة الديموغرافية. ينظر العديد من الناخبين السود إلى ترامب بعين الشك، مشيرين إلى مخاوف بشأن شخصيته وسلوكه السابق.