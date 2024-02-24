تبيع السندوتشات صباحًا والحلويات مساء|تعرف على قصة كفاح «تغريد الفلسطينية» مع شارع الهرم

منطقة الهرم التابعة لمحافظة الجيزة شهدت قصة كفاح سيدة فلسطينية ومصرية تجوب شوارع الهرم لبيع السندوتشات بعد انفصالها عن زوجها من أجل الإنفاق على أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم.

وقالت "تغريد" لـ"صدى البلد" إنها تبلغ من العمر 36 عامًا، وتحمل الجنسية الفلسطينية، تعمل ببيع السندوتشات بأحد شوارع الجيزة، قائلة: بنزل أبيع السندوتشات من 7 الصبح لحد 9 الصبح وساعات بعد كدا.

أضافت “تغريد”، أنها تعمل في مهنتين لكي تستطيع الإنفاق على أبنائها وتوفير مصدر زق لهم، تخرج في الصباح لبيع السندوتشات وفي المساء تعمل بأحد محال بيع الحلويات، قائلة: ببيع السندوتشات الصبح وبليل بشتغل في محل حلويات.

استطردت تغريد، أنها اتجهت للخروج للعمل بعد انفصالها عن زوجها من أجل تربية أبنائها، مشيرة إلى أنها لديها 2 من الأبناء تتراوح أعمارهم ما بين 6 و 12 عامًا، قائلة: خرجت أشتغل بعد الانفصال عشان أكفي احتياجات أبنائي، ووالدهم بيبعتلهم نفقتهم كل شهر.



وأضافت تغريد، أنها حاصلة على بكالوريوس نظم ومعلومات وعندما بحثت عن وظيفة لتخصص دراستها لم تتناسب مواعيد العمل معها، مضيفة: الوظيفة مواعيدها مكنتش مناسبة ليا ولأولادي.

وقالت “تغريد” بائعة السندوتشات، إنها تبدأ يومها في وقت مبكر من الساعة الـ 7 صباحًا لبيع السندوتشات، قائلة: بودي بنتي المدرسة وبعدها ببيع السندوتشات، وببيع الطبق بـ 20 جنيهًا.

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