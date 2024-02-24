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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عملية نفذت خارج البلاد.. العراق يعتقل عضوين في تنظيم داعش |تفاصيل

صدى البلد

أعلنت المخابرات العراقية نجاحها في القبض على اثنين من أعضاء تنظيم داعش في عملية نفذت خارج البلاد.. وتمت إعادة المعتقلين إلى العراق حيث اعترفوا بارتكاب جرائم أثناء حكم التنظيم المتطرف.  

ووفقا لما نشرته أيه بي سي نيوز، أصدر جهاز المخابرات الوطني العراقي بيانا بشأن العملية لكنه لم يكشف عن المكان الذي تم فيه القبض على الرجلين. وأظهر مقطع فيديو مصاحب للبيان الأفراد معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي أثناء وجودهم على متن طائرة صغيرة. وبعد ذلك، ظهر الرجال المعتقلون في مقطع فيديو آخر وهم يرتدون الزي الأصفر، حيث تحدثوا عن أدوارهم داخل الجماعة المتطرفة.

ويأتي القبض على هؤلاء الأفراد وسط محادثات رسمية بين العراق والولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تم تشكيله لمحاربة داعش. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن قوات الأمن العراقية قادرة تماما على التصدي لخلايا داعش المتبقية داخل البلاد، مما يشير إلى الرغبة في تقليص وجود التحالف. 

كان أحد الأفراد المعتقلين، ويدعى عصام عبد علي سويدان أو أبو زيد، يعمل كمروج رئيسي للجماعة في مدينة الفلوجة بوسط العراق. واعترف السويدان في الفيديو بالمشاركة في جهود دعائية وارتكاب أعمال عنف من بينها قطع رأس جندي عراقي.

أما المعتقل الثاني، بشير عبد علي سويدان أو أبو أحمد، فكان يتولى مسؤوليات تتعلق بالاتصالات داخل الفلوجة. وكشف عن تورطه في تشفير الاتصالات لمسؤولين في داعش، وكشف عن احتجازه في سجن كامب بوكا الذي تديره الولايات المتحدة في جنوب العراق.  

وبينما استمرت عمليات مكافحة الإرهاب، يحتفظ تنظيم داعش بوجود كبير في كل من العراق وسوريا. ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، تضم الجماعة ما بين 5000 إلى 7000 عضو، يتألفون بشكل أساسي من المقاتلين. بالإضافة إلى ذلك، يتم احتجاز الآلاف من مقاتلي داعش المشتبه بهم في منشآت شمال شرق سوريا، مما يشير إلى التحديات المستمرة التي تشكلها فلول التنظيم.

وتؤكد هويات الأفراد المعتقلين والظروف المحيطة باعتقالهم الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات العراقية لمكافحة التهديد المستمر الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية.

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