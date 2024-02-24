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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سلمى حايك تسرق الأضواء بالأحمر اللامع| صور

سلمى حايك
سلمى حايك

خضعت النجمة العالمية سلمى حايك لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

بدت الفنانة المكسيكية من أصول لبنانية، من داخل سيارتها بإطلالة مفعمة بالأنوثة، حيث ارتدت جاكت لامع صمم من الجلد باللون الأحمر الصارخ، عكس جمالها واناقتها.

وفضلت تسريحة شعر ناعمة تناغمت مع إطلالتها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية تناغمت مع لون بشرتها مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء في عينيها ولون النود في الشفاه.


 


وتعتبر سلمى حايك من النجمات اللاتي تحرص على الاهتمام والعناية ببشرتها و رشاقتها من خلال اختيار الأزياء الشبابية مما جعلها تتمتع بمظهر جذاب منحها عمرا أقل مما هي عليه.

لدى حايك تاريخ مهنى حافل بدأته من عام 1988 بمسلسل أسبانى Un nuevo amanecer، ومن ثم بدأت رحلتها في هوليوود منذ عام 1992 بـ مشاركتها في مسلسل Street Justice، ومن هنا كانت انطلاقة سلمى حاك الفية، حيث شاكت في 85 عملا عالميا تنوع بين الدراما والسينما.


قدمت سلمى حايك العشرات من الأفلام الشهيرة على مدار مسيرتها الفنية، وهي الممثلة الأجنبية من أصل لبناني التي بدأت مشوارها الفني في المكسيك ثم انتقلت إلى هوليوود لبدء انطلاقتها الحقيقية. 

اعتادت سلمى حايك منذ بداياتها الفنية تقديم ثنائية ناجحة مع الممثل الإسباني أنتونيو بانديراس منذ التسعينات وحتى مؤخرا ما بين أعمال درامية واجتماعية وأفلام رسوم متحركة. 


فازت سلمى حايك وترشحت للعديد من الجوائز على مدار مسيرتها الفنية، وترشحت لنيل جائزة أوسكار أفضل ممثلة عام 2002 عن فيلمها Frida، كما دخلت مجال الإنتاج الفني منذ البدايات حيث تتمتع بثروة مالية تقدر بالملايين. 

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