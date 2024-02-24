خبير: مشروع رأس الحكمة يعالج أزمة السيولة

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، معلقا على صفقة مشروع رأس الحكمة، إن ثمة فارق في توصيف الازمة التي مر بها الاقتصاد المصري وهل أزمة سيولة أم أزمة ملاءة مالية وأن صفقة مشروع رأس الحكمة أثبت أن الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري هي أزمة سيولة وليست ملاءة مالية ".



وواصل خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: "هذا يعني أن مصر تملك أصول كبيرة جدا وقيمتها عالية جدا لكن ليست سائلة".



وأردف : "هذه الأصول تم تسيلها إلى الدولار وحلت الأزمة وهذا هو الشق الأول في مشروع رأس الحكمة"، متابعا: "الشق الثاني في تلك الصفقة يتعلق بتوجهات الإمارات في مصر حيث أن الاستثمارات الإماراتية خلال الأربع سنوات الماضية بالنظر إليها لها شكل وملامح معينة، حيث من الواضح أن الإمارات تقوم بإنشاء " كريدور " في مصر بداية من العين السخنة ومينائها وتملكها شركة إماراتية ميناء سفاجا تم تخصيصها حق انتفاع خمسين عاما لشركة أبو ظبي للموانئ على البحر الأحمر وشمالا أحد الشركات الإماراتية قامت بالاستحواذ على أجزاء من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات " أبو قير " ثم مراسي وراس الحكمة وكأن الإمارات تقيم " كوريدور " يربط البحر الأحمر بالمتوسط لهدف إستراتيجي جدا".

وأتم : ربط البحر الأحمر بالمتوسط لتحويل المتوسط لنقطة تصدير لأوروبا سواء تصدير أمونيا خضراء أو يوريا أو تصدير سياحة وهو زخم كبير وهو جزء من مشروع متكامل تقيمه الامارات مع الحكمة المصرية ".