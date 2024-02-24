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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلة تايم: أوكرانيا لا تستطيع الفوز بالحرب الروسية

صدى البلد

مع استمرار الصراع بين أوكرانيا وروسيا، يسلط التقييم الواقعي الذي أجراه أناتول ليفن، مدير برنامج أوراسيا في معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، الضوء على الحقائق الصعبة التي تواجهها أوكرانيا في تحقيق نصر حاسم.

ويؤكد ليفين، في مقاله الذي نشرته مجلة التايم، أن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره من جانب أوكرانيا في العام الماضي فشل، مما أدى إلى استعادة روسيا السيطرة على أفدييفكا، وهو ما يمثل أهم مكاسبها الإقليمية في تسعة أشهر. وبحسب ما ورد، فقد تصالح الرئيس فولوديمير زيلينسكي مع هذا الواقع العسكري الجديد، مما أدى إلى تحول في الاستراتيجية نحو الحفاظ على الدفاع الأوكراني إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

في حين أن نهج إدارة بايدن لتعزيز الدفاع الأوكراني يبدو منطقيًا، إلا أن ليفين يشير إلى آثار خطيرة وخلل محتمل. ويرى أن أوكرانيا، حتى لو نجحت في جهودها الدفاعية، يجب أن تتقبل خسارة الأراضي التي تحتلها روسيا حالياً. وعلى الرغم من رغبة أوكرانيا في استعادة هذه الأراضي، يؤكد ليفن أن روسيا لن تتنازل عنها أبداً على طاولة المفاوضات.

ويقارن ليفين بالنزاعات الإقليمية الطويلة الأمد في قبرص، مما يشير إلى أن المفاوضات بشأن الأراضي المحتلة في أوكرانيا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى دون التوصل إلى حل. ويسلط الضوء على أنه في حين أن العديد من الأوكرانيين قد يقبلون على مضض خسارة بعض الأراضي لتجنب صراع طويل الأمد، إلا أن الآمال في تحقيق النصر الكامل تظل غير واقعية.

ويحذر ليفين من وجهات النظر المفرطة في التفاؤل بشأن هزيمة روسيا، وخاصة من خلال أساليب مثل القصف الصاروخي بعيد المدى. ويشدد على أن القدرات الأوكرانية لا ترقى إلى مستوى تنفيذ هبوط برمائي ناجح لاستعادة شبه جزيرة القرم، مشددًا على التحدي الهائل الذي قد تشكله مثل هذه العملية.

واعترافاً بالحاجة إلى نهج واقعي، يقترح ليفن أن المقاومة الأوكرانية قد تؤخر التقدم الروسي، ولكن النصر الكامل يظل غير مرجح في غياب مساعدات عسكرية غربية كبيرة. ويؤكد أن التسوية السلمية، على الرغم من أنها تمثل تحديًا عاطفيًا، قد تكون أفضل من استمرار الدمار الذي خلفته الحرب وخطر الهزيمة الأوكرانية.

ومع استمرار الصراع، يحث ليفن إدارة بايدن على استكشاف سبل إجراء محادثات سلام مع روسيا، مع الاعتراف بالحاجة إلى تقديم تنازلات من كلا الجانبين. وشدد على أن التوصل إلى تسوية سلمية أمر ضروري لمنع المزيد من التصعيد ولحماية سلامة أراضي أوكرانيا.

ويسلط التقييم الذي أجراه أناتول ليفين الضوء على الحقائق المعقدة التي تواجه أوكرانيا وأهمية الدبلوماسية العملية في حل الصراع الدائر مع روسيا.

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