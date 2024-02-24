تظاهرات غاضبة في الشارع الإسرائيلي.. مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة تكشف التفاصيل

أكدت دانا ابو شمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” ، أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 18 متظاهرًا في تل أبيب.

وأضافت ابو شمسية، أن مواجهات اندلعت في تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين مناهضين لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه قد نشبت مواجهات بتل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين ضد حكومة نتنياهو، حيث تحاول الشرطة الإسرائيلية فض المظاهرة

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الشرطة الإسرائيلية تحاول فض مظاهرة مناهضة لنتنياهو بعد اندلاع مواجهات في تل أبيب بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأردفت أن الشرطة الإسرائيلية قامت بفض مظاهرات المحتجين ضد نتنياهو وحكومته بالقوة وبرش المياه عليهم من سيارات الإطفاء.