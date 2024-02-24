روان بن حسين تستعرض جمالها بإطلالة جذابة| شاهد

شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين، متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستجرام".

وظهرت بن حسين بإطلالة أنيقة مرتديه قفطانا محتشما، مما أبرز أناقتها وذوقها الرفيع.

واعتمدت في الماكياج على الألوان الملائمة للون بشرتها، مع أحمر للشفاه فاقع، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها مما أضفى على إطلالتها الرقة والنعومة.



آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، أغنية "مالك أمل"، والأغنية من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.



وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخرًا فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

