بملامح ساحرة.. سلاف فواخرجي تتألق في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

شاركت الفنانة سُلاف فواخرجي، متابعيها أحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وبدت بإطلالة رقيقة ناعمة، وارتدت بدي باللون الزيتي، ونسقت عليه نظارة شمسية ضخمة.

أما من الناحية الجمالية فاعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، وتركت خصلات شعرها منسدلة على ظهرها وإحدى كتفيها، ووضعت مكياجاً بسيطاً هادئاً، مع أحمر شفاه باللون النود

ينتظر عدد كبير من محبي الفنانة السورية سلاف فواخرجي أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "مال القبان"، والتي من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني 2024، وسوف يتم عرضه على منصة شاهد وSBA.

أبطال مسلسل مال القبان

ويضم مسلسل مال القبان عدد من النجوم وهم بسام كوسا، حلا رجب، يامن حجلي، خالد القيش نجاح، ومن إخراج سيف الدين السبيعي، ومن تأليف علي وجيه ويامن الحجلي.



آخر أعمال سلاف فوخراجي

والجدير بالذكر آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل" عنبر 6 " بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج علي العلي.