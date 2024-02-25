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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ذهب وسيارات وغيرها| انخفاض كبير في أسعار السلع قبل رمضان.. ولميس الحديدي تفجر مفاجأة

صدى البلد

نشر موقع صدي البلد مجموعة من الأخبار المهمة والعاجلة على مدار الساعة ومنها، ما يلي:

 

زلزال يصيب سعر الدولار في السوق السوداء.. خبير اقتصادي يكشف مفاجأة

علق مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة... المزيد


 

خبير مصرفي: مشروع رأس الحكمة بداية مشوار طويل في الإصلاح الاقتصادي

 

قال الخبير المصرفي  طارق متولي، إن مشروع رأس الحكمة أحد أهم صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى الإقليم والعالم.   .. المزيد


 

متحدث الوزراء: استثمارات مشروع رأس الحكمة تسد الفجوة الدولارية لمصر بضع سنوات


أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاستثمارات اللاحقة لصفقة مشروع رأس الحكمة لن تقل عن 150 مليار دولار، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية الدولية تحدثت عن هذا التمويل الضخم، وستغطي الاحتياجات التمويلية في مصر والفجوة الدولارية لمصر لبضع سنوات.


 

انخفاض أسعار السيارات.. الشعبة تزف خبرًا سارًا للمواطنين .. فيديو

أكد اللواء عبد السلام عبد الجواد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن أسعار السيارات مرتبط بسعر الدولار، موضحًا أن السيارات يتم تسعيرها بسعر الدولار الموجود في السوق، وليس سعر الدولار الموجود في البنوك.


 

مفاجأة بشأن أسعار السيارات بالفترة المقبلة.. نيفين منصور توضح


أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن الكثير من المواطنين يولي اهتماما كبيرا بأسعار السيارات التي تشهد ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن سعر السيارات ارتفع بنسبة 300 و400%، خلال الفترة الأخيرة.


 

هل تنخفض الأسعار بعد صفقة "رأس الحكمة"؟.. لميس الحديدي تفجر مفاجأة


قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن صفقة مشروع رأس الحكمة هي  "قبلة الحياة" للاقتصاد المصري قولا واحدا، وهي صفقة الإنفاذ في وقت حرج جدا ومع إبرام اتفاق صندوق النقد ودخول صفقة خاصة بالسياحة حيز التنفيذ  وقتها يمكننا القول أن الاقتصاد المصري يمكنه أن يعبر  عنق الزجاجة ووقت الازمة الصعبة.

 

الانخفاض مستمر.. رئيس شعبة الذهب يوجه رسائل مبشرة للمواطنين

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أنه حذر سابقا من أن أسعار الذهب  ليست هي الأسعار الحقيقية للبيع والشراء.

 

 

الغرف التجارية: 30% تراجعا فى الأسعار قبل رمضان

زف الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين خلال الفترة القادمة بشأن انخفاض الأسعار قائلا:" جميع السلع المرتبطة بالدولار تشهد انخفاضا كبيرا الأيام القادمة".
 

 

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