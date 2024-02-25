تفاصيل محاولة خطف فتاة على يد سائق أحد تطبيقات التوصيل.. فيديو

كشفت دينا إسماعيل، والدة فتاة تعرضت لمحاولة خطف من سائق أحد تطبيقات التوصيل، تفاصيل الواقعة.

وقالت دينا إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بنتي كانت نازلة من البيت في مدينتي ورايحة التجمع وركبت أوبر، وهي بتكلمني مكنتش سامعة صوتها لأن السواق مشغل أغاني صوتها عالي جدا".

وأضافت: "قولت لبنتي خلي السواق يوطي الصوت علشان أسمعك، ولما قالته كدا قل أدبه عليها.. قولتلها فى إيه قالتلى مش عارفة ماله ده.. وهى بتكلمنى قالتلى ده شكله مش طبيعى وكان بيتخانق بصوت عالي فى التليفون".

وتابعت: "السواق جاله تليفون وهي بتكلمني وكان بيتخانق ويزعق بصوت عالي في التليفون، بعدها صحابها قالولى دى عملت حادثة.. وروحت إلى مستشفى الشروق العام لقيت الأرض كلها غرقانة دم وقاطعة النفس وبيخيطوا دماغها من غير بنج".

وأكملت: "لقيت واحد واقف قالى لقيتها بتقع من العربية في طريق السويس، ووقف لها، وأول ما وقفت لها كل اللي قالته ليا 3 كلمات "أوبر كان هيخطفنى" وجالها تشنجات وبعدها فقدت الوعى".

واسترسلت: "بنتى قوية وبتعرف تتعامل مع الناس واللى خلاها تقفز من العربية أكيد حصل حاجها خوفتها خلتها تنط.. محدش من الشركة تواصل معانا ولا كلمنا".