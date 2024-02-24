يوسف الحسيني يتحدث عن نفسه: «كنت طالب شاطر في الاقتصاد» |فيديو

تحدّث الإعلامي يوسف الحسيني عن نفسه قائلاً: "لست خبيرًا اقتصاديًا ولكنى كنت طالبًا «شاطر» في الاقتصاد وأحصل على الامتياز وكذلك حتى في الدراسات الخاصة بالاقتصاد بعد الجامعة".

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني خلال برنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية قائلاً:" أنا لست خبيرًا اقتصاديًا ولكني أثق في دولة 30 يونيو وأثق تمامًا في الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أنه كان على يقين أن الدولة المصرية ستتجاوز الأزمات والتحديات الاقتصادية رغم عدم توافر المعلومات اللازمة وهذا اليقين نتج عن تراكم الواقع.

تنفيذ الوعود

وأضاف الإعلامي: دولة 30 يونيو أخبرت المواطنين أنها ستنقذهم من جماعة الإخوان وهو ما حدث ثم أخبرتهم بإنشاء قناة السويس الجديدة وهو ما تم وكل ما وعدت به دولة 30 يونيو تم تنفيذه بالفعل.