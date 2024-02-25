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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إشاعة خلال ساعات.. خالد بيبو يكشف تطورات إصابة ياسر إبراهيم

بيبو
بيبو

أكد خالد بيبو مدير الكرة أن الأهلي يخوض كل مباراة على حدة ومباراة بلدية المحلة مهمة جدا في بطولة محببة لجماهير الأهلي، وبعدها مبارة إفريقيا، ثم مباراة نهائي كأس مصر، وكلها نسعى للفوز بها.

وأضاف بيبو في تصريحات لبرنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن عبر قناة dmc: أن ياسر إبراهيم اشتكي من الخلفية، وقام بعمل اشعة، وسيقوم بعمل أخرى خلال ساعات، واللاعب يقدم أداءً جيدا واندهشت من عدم مشاركته مع المنتخب، وكان يجب أن يشارك لأنه يقدم أداء جيدا مع الأهلي واستبعاده ثم قدومه مرة أخرى يكشف أن المدرب لم يختر بشكل جيد .

وواصل أن محمد الشناوي ملتزم جدا ببرنامجه التأهيلي بشكل جيد ويعرف المطلوب منه خاصة وأنه كابتن للاهلي ويسعي للعودة من جديد .

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