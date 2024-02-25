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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سر رفع علم مصر على المخيمات في غزة.. فيديو

المخيم المصري
المخيم المصري

تحدث العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، عن المخيم المصري الثاني في رفح وخان يونس لدعم النازحين الفلسطينيين.

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آثار الدمار على مخيم الشابورة المكتظ في رفح

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مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تقيم معسكر النازحين 2 بخان يونس بسعة 400 خيمة

وقال العميد سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "هذا المخيم سيكون متكامل ويضم جميع المرافق، فضلا عن توزيع كراتين غذائية على الأهالي".

 

وأضاف: "الأسبوع الماضي تم توزيع 3 آلاف كرتونة على الأهالي من قبل الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع السلطات المحلية الفلسطينية"، موضحا: "المخيم سيضم نحو 4000 شخص".

 

واسترسل: "المخيمات التي تقيمها مصر جزء مهم لدعم الأشقاء في فلسطين، والهلال الأحمر المصري هو من يقوم ببناء تلك المخيمات"، موضحا: "رفع العلم المصري على المخيمات للتمييز وللحماية من أجل عدائيات، ومصر لها مختلفة لدى الجانب الإسرائيلي عن أي موضوع آخر".

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