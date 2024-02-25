أمير هشام: اتحاد الكرة يُجهز لرحيل بيريرا.. وكارثة بسبب تقنية الفيديو

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الاتحاد المصري لكرة القدم يُجهز حاليًا طريقة لرحيل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيريرا يحصل على 15 ألف دولار شهريًا ويملك شرط جزائي بقيمة شهرين من راتبه، أي ما يعادل 30 ألف دولار".

وأضاف أمير هشام: "التحكيم يواجه كارثة في الوقت الحالي بسبب تقنية الفيديو، حيث يأتي التعاقد على تقنية التسلل فقط، وهناك تأخير في تسديد قيمة التقنية".

واختتم: "اتحاد الكرة قام بالتنبيه على الحكام المساعدين، بعدم تأخر الصافرة في حالة التسلل ويتم رفع الراية مباشرةً، والأمر ظهر في مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة، وتم مراجعة هدف من داخل غرفة الڤار، بدون خطوط، والحكام لا تُبلغ الأندية بوجود مشاكل في تقنية الفيديو".